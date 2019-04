Brexit: Cattaneo, fondi Ue a rischio con uscita senza accordo

BRUXELLES - "Oggi abbiamo visto la notizia che qualcuno in Commissione pensa di coprire l'eventuale buco di bilancio, che già avremmo dal 2019 nel caso di un'uscita non concordata del Regno Unito dall'Ue, usando i fondi ancora non spesi delle politiche di coesione. Questo non va bene, giù le mani dai fondi delle politiche di coesione, che anche là dove non sono stati spesi sono già stati tutti assegnati a progetti che sono in corso di svolgimento". Così l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia e membro del Comitato Ue delle Regioni, Raffaele Cattaneo, durante la diretta ANSA realizzata all'interno del progetto 'La tua Europa'. "Voglio esprimere l'auspicio, anche a nome della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, perché si trovi un accordo e si possa arrivare a una uscita, se deve esserci, concordata e negoziata in modo idoneo. Se così non fosse, ci potrebbero essere problemi molto seri", ha dichiarato Cattaneo. "Questa idea che le politiche di coesione possano essere una specie di bancomat a cui attingere per recuperare le risorse mancanti è la più sbagliata che si possa avere, soprattutto in un momento in cui la percezione dei cittadini europei è di una distanza con le istituzioni di Bruxelles".



Ultimo aggiornamento: 14:04

