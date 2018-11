BRUXELLES - Per il periodo di transizione post-Brexit, "il Comitato congiunto" Unione europea-Regno Unito "potrà, prima del primo luglio 2020, adottare una sola volta la decisione per estendere il periodo di transizione per il massimo di un anno". Si legge nella bozza di accordo sulla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito, di cui l'ANSA ha visione.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA