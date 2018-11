Brexit: Blair, soluzione 'posticipata' sarebbe grave errore

BRUXELLES - Nelle prossime settimane si potrebbe arrivare ad una "Brexit posticipata" per evitare la scelta tra una "Brexit inutile" (nel caso in cui la Gran Bretagna restasse nel campo regolatorio dell'Ue) e una "Brexit dolorosa" (per effetto di un taglio netto). Ma una soluzione posticipata "sarebbe un grande errore per tutti, perché la battaglia e l'incertezza continuerebbero". Così l'ex premier britannico Tony Blair, nel suo intervento alla sessione di apertura del convegno dedicato ad un utilizzo positivo dell'intelligenza artificiale, organizzata dall'Atomium European Institute, al Parlamento europeo.

"Occorre scegliere ora tra inutile e doloroso, e se nessuna delle due" opzioni va bene - evidenzia Blair - "occorre tornare dalla gente e chiedere loro cosa vuole fare". "Spero e credo che evitare la Brexit sia ancora possibile - aggiunge -. Continueremo a lavorare fino all'ultimo minuto perché non avvenga".

Ultimo aggiornamento: 18:06

