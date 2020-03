Brexit: agricoltori Ue, preservare mercato unico

BRUXELLES - Tutela delle Dop e Igp europee, assicurare indicazioni di origine stringenti sul paese di provenienza degli alimenti per bloccare eventuali 'triangolazioni' delle merci, evitare barriere tecniche. Sono alcuni dei punti prioritari per gli agricoltori e le cooperative agroalimentari europee da integrare nel futuro accordo sulle relazioni tra Ue e Regno Unito. Il Copa e la Cogeca "sperano che Ue e Regno Unito mantengano relazioni commerciali il più strette possibile - si legge in una lettera inviata al capo-negoziatore Ue Michel Barnier - proteggendo l'integrità del mercato unico e la competitività degli agricoltori Ue, con garanzie contro la concorrenza sleale".



