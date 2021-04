Breton, il green pass sarà pronto l'1 giugno

BRUXELLES - Sul certificato verde "stiamo procedendo velocemente sotto il profilo tecnico e legislativo" e "dal 1 giugno saremo pronti". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, parlando in audizione al Parlamento europeo. Il francese ha spiegato che il sistema operativo del pass (che funzionerà tramite app) sarà pronto il 1 giugno, poi gli Stati membri potranno "iniziare a editarlo e implementarlo" per raggiungere "a luglio" la piena operatività.

La Commissione sta ora finalizzando il gateway che permetterà il funzionamento del certificato. "Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per l'apertura delle frontiere e per l'estate" così da "rilanciare la stagione turistica", ha sottolineato Breton, precisando che per l'introduzione del pass sono stati sbloccati nel complesso 50 milioni di euro.

