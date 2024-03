Borrell, Israele usa la fame a Gaza come arma di guerra

BRUXELLES - "La fame a Gaza è usata come arma di guerra, diciamolo chiaro. Ci sono sette mesi di derrate alimentari bloccate. Israele deve aprire i cancelli e fare entrare gli aiuti". Lo ha detto l'alto rappresentante Josep Borrell intervenendo allo European Humanitarian Forum 2024.

"Prima della guerra Gaza era una grande prigione a cielo aperto, oggi è un grande cimitero a cielo aperto, anche per quello che riguarda il rispetto delle regole internazionali". Ha detto poi Borrell arrivando al consiglio. "Ci sono derrate alimentari accumulate per mesi, che aspettano di entrare a Gaza, mentre al di là del confine si muore di fame", ha aggiunto.

"È arrivato il momento di fare qualcosa e non solo lamentarsi, ne parleremo oggi al consiglio", ha detto Borrell aggiungendo che spera che sia possibile arrivare all'accordo politico per sanzioni ad Hamas e ai coloni violenti in Cisgiordania.