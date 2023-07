Borrell, ho proposto 5 miliardi l'anno per la difesa di Kiev

BRUXELLES - "Abbiamo proposto di finanziare fino a 5 miliardi all'anno per i prossimi 4 anni per la difesa Ucraina nell'ambito dell'European Peace Facility. Questa è la valutazione dei bisogni di Kiev. Ne parleremo nei dettagli a fine agosto alla riunione informale dei ministri degli Esteri in Ucraina". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell al termine del Consiglio Affari Esteri.