Blitz della polizia belga negli uffici del Ppe a Bruxelles

Blitz della polizia belga nella sede del Partito popolare europeo (Ppe) a Bruxelles. Intorno alle 9 di questa mattina, gli investigatori hanno fatto irruzione negli uffici del gruppo politico in rue du Commerce, sequestrando alcuni computer. Fonti dei Popolari indicano che l'azione è legata al politico tedesco della Cdu Mario Voigt, sospettato di frode in patria.

"Il Partito popolare europeo conferma che martedì 4 aprile alcuni rappresentanti delle autorità di polizia belghe e tedesche hanno visitato la sede del partito a Bruxelles. L'azione è collegata a un'inchiesta in corso in Turingia, in Germania". Lo scrive in una nota lo stesso Ppe, confermando le notizie relative ad alcune perquisizioni avvenute questa mattina negli uffici di Rue du Commerce a Bruxelles. "Il Partito - si legge ancora - sta collaborando in piena trasparenza con le autorità, fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso. Poiché si tratta di un'indagine legale in corso, il Ppe non fornirà altri commenti".