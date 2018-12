Bilancio Ue: summit, slitta a fine '19 intesa su post 2020

BRUXELLES - Il Consiglio europeo "prende atto" dei progressi nei negoziati sul bilancio pluriennale Ue 2021-2027 portati avanti dalla presidenza di turno austriaca e "invita" la Romania, che avrà la presidenza nel primo semestre del prossimo anno, a portare avanti il lavoro "in vista del raggiungimento di un accordo nell'autunno 2019". Lo si legge nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo, tuttora in corso a Bruxelles. Viene così di fatto esclusa la possibilità che venga trovato un accordo sul bilancio entro le elezioni europee di maggio, come finora richiesto dalla Commissione e dal Parlamento Ue.

Ultimo aggiornamento: 11:10

