Bei finanzia acquisto nuovi treni in Campania

NAPOLI - La Banca Europea per gli Investimenti ha concesso un prestito di 68 milioni di euro all'Ente autonomo Volturno (l'holding regionale dei trasporti) che si aggiungeranno ai 180 milioni già stanziati dalla Regione Campania per l'acquisto di una flotta di 40 nuovi treni elettrici da destinare alla ferrovia Circumvesuviana. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio e dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco a Palazzo Santa Lucia, a Napoli.



Il finanziamento della Bei ha la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), uno dei pilastri del Piano di investimenti per l'Europa, conosciuto anche come Juncker Plan. "Nell'area metropolitana di Napoli le linee della Circumvesuviana hanno una valenza strategica per pendolari e turisti: sono quindi orgoglioso che la Bei sostenga questo progetto, per le ricadute sociali e perché il passaggio a nuovi treni elettrici avrà un impatto notevole sulla riduzione dell'inquinamento, contribuendo agli ambiziosi ma raggiungibili obbiettivi che Unione europea e Bei si sono date", ha detto Dario Scannapieco, vicepresidente della Bei.



"Continua l'operazione di rilancio dell'Eav. Siamo orgogliosi che la nostra azienda, dopo una storica operazione di risanamento finanziario, sia anche la prima società di trasporto pubblico del Mezzogiorno che perfeziona un'intesa con la Bei nell'ambito del Piano Junker. Ciò consentirà di proseguire di slancio nell'acquisto di ulteriori mezzi, già avviato con i fondi regionali, con l'obiettivo di garantire sempre più un servizio migliore e moderno ai nostri concittadini", ha spiegato De Luca.



Sotto il profilo occupazionale, durante la fase di costruzione saranno generati 1.347 posti di lavoro, mentre 46 saranno i nuovi posti permanenti in fase di gestione. L'Ente Autonomo Volturno ha infatti sottoscritto un Accordo Quadro per la fornitura di 40 treni con Hitachi Rail. "Il prestito di 68 milioni di euro per l'acquisto di 40 nuovi treni della Circumvesuviana risponde ai bisogni quotidiani dei napoletani e promuove la vita culturale e lo sviluppo economico della regione partenopea", ha fatto sapere Paolo Gentiloni, Commissario Ue all'economia. "L'Unione europea è un'alleata dei suoi territori e con il Piano Juncker continua ad apportare vantaggi concreti per i cittadini. Ora lavoriamo per rafforzare e moltiplicare questi interventi - ha proseguito Gentiloni - che hanno anche il merito di coniugare gli obiettivi di sviluppo con la lotta al cambiamento climatico". L'operazione, finanziata dalla Banca europea degli investimenti, con l'acquisizione di nuovi convogli al servizio di una vasta area della provincia di Napoli "permetterà una notevole riduzione delle emissioni di CO2, e consentirà alla Bei - si legge in una nota di far crescere ulteriormente il proprio impegno per il raggiungimento degli obbiettivi di lotta al climate change".

