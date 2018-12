Banche: accordo all'Ue su accantonamenti per nuovi Npl

BRUXELLES - Consiglio, Parlamento e Commissione Ue hanno trovato un accordo sulla normativa europea destinata a ridurre i rischi per il settore bancario derivanti dai crediti in sofferenza, i cosiddetti Npl (Non performing loans). Le nuove norme fissano i requisiti di capitale e gli accantonamenti che le banche devono rispettare quando nuovi crediti diventano inesigibili. Con questo provvedimento, secondo il presidente di turno dell'Ecofin, il ministro delle Finanze austriaco Hartwig Loeger, è stato definito un contesto "per prevenire in futuro l'accumularsi di Npl". Per il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis l'accordo di oggi rappresenta un nuovo passo avanti verso l'Unione bancaria e consentirà alle banche di avere meno Npl. In tal modo gli istituti di credito potranno migliorare la loro solidità e rilanciare l'attività creditizia a sostegno della crescita. Le misure devono ora ricevere il via libera definitivo da parte del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti (ambasciatori) dei Paesi membri Ue.



Ultimo aggiornamento: 11:32

