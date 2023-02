Auto: Censi, bene regole Ue ma serve diminuire il traffico

BRUXELLES - Stabilire delle regole e degli incentivi a livello europeo per lo stop alle auto a diesel e benzina "è molto importante" ma "sappiamo che il particolato che c'è per terra è rialzato dalle macchine che passano, qualunque sia il sistema con cui si muovono e quindi dobbiamo diminuire il traffico". Lo ha detto l'assessora alla Mobilità di Milano, Arianna Censi, a margine della riunione della Commissione ambiente, cambiamenti climatici ed energia (Enve) del Comitato europeo delle Regioni (CdR). "Per diminuire il traffico - ha spiegato Censi - dobbiamo fare un'operazione semplice ma fondamentale che è finanziare sostenere il trasporto pubblico locale, quanto più sostenibile, quanto più generato da sistemi di motori elettrici o comunque sostenibili".