Asia Bibi: Tajani, sono ottimista sul suo futuro

STRASBURGO - "Ieri ho parlato con il premier pachistano e sono ottimista, mi ha garantito che Asia Bibi è libera ed è protetta e anche la sua famiglia, dunque mi reputo ottimista sul suo futuro". Lo ha assicurato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani conversando con i giornalisti oggi a Strasburgo. "Con il premier pachistano ho anche parlato del rispetto dei diritti dei credenti in tutto il mondo" e "che si devono rispettare tutte le religioni nel mondo interno. Lo si deve fare sia da noi, sia nei Paesi musulmani", ha proseguito Tajani.

In un'intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Eurocamera ha precisato che sul caso Asia Bibi "si sta lavorando a tutti i livelli diplomatici per portarla in Europa, non appena si concluderà l'iter giudiziario", precisando che "bisogna proteggere la vita sua e della sua famiglia, oggi ancora in pericolo". Secondo Tajani "dovrà essere un Paese sicuro, dove sia al riparo anche da eventuali estremisti religiosi".

