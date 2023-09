Arriva il primo via libera nell'Eurocamera alle nuove regole per gli affitti brevi

BRUXELLES - Via libera dalla commissione Mercato interno dell'Eurocamera alla posizione negoziale del Parlamento europeo sulle nuove norme per rendere più trasparenti gli affitti a breve termine. Nel testo adottato martedì con 31 voti a favore, nessuno contrario e un'astensione, gli eurodeputati chiedono di armonizzare le regole che specificano come vengono raccolti e condivisi i dati relativi ai servizi di affitto a breve termine per fare luce sul loro impatto sulle città europee per consentire agli Stati membri di sviluppare e applicare misure politiche proporzionate.

Gli Stati membri dovranno quindi istituire un unico punto di accesso digitale per ricevere dati da tutte le piattaforme di affitti brevi. Nel testo i deputati chiedono alle piattaforme di perseguire le opportunità di crescita rispettando obiettivi politici come alloggi a prezzi accessibili, protezione dei centri urbani e delle aree rurali e portare a un turismo più sicuro e sostenibile. Stando all'Eurocamera gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire un unico punto di accesso digitale per ricevere dati dalle piattaforme sull'attività degli host su base mensile.