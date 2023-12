Approvato il 12/mo pacchetto di sanzioni alla Russia

BRUXELLES - L'Ue ha varato oggi il 12mo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Tra le misure adottate il divieto di acquisto, importazione e trasferimenti dei diamanti provenienti dalla Russia.

Lo stop ai diamanti russi "si applica ai diamanti originari della Russia, a quelli esportati dalla Russia, ai diamanti in transito in Russia e ai diamanti russi lavorati in paesi terzi", spiega la nota diramata dal Consiglio Ue. Il divieto entrerà in vigore dal primo gennaio 2024 e si applicherà ai diamanti naturali e sintetici non industriali e ai gioielli con diamanti.

Previsto nel pacchetto di sanzioni anche un divieto indiretto di importazione di diamanti russi lavorati, cioè tagliati o lucidati, in paesi terzi. Per i gioielli che incorporano diamanti originari della Russia il divieto sarà progressivo a partire dal primo marzo 2024 da completare entro il primo settembre 2024. L'introduzione graduale dei divieti è legata alla necessità di implementare un meccanismo di tracciabilità che riduca i rischi di elusione nel mercato Ue.

"Accolgo con favore l'accordo politico sul 12° pacchetto di sanzioni. Congratulazioni ala presidenza spagnola. Continuiamo a stare al fianco dell'Ucraina, nella buona e nella cattiva sorte. Stiamo dando un forte giro di vite all'elusione e sanzionando altri beni, tra cui i diamanti". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.