Approvata la mozione dell'Eurocamera che chiede status di candidato per l'Ucraina 

BRUXELLES - Via libera dal Parlamento europeo alla relazione sull'Ucraina discussa oggi durante la sessione straordinaria dell'assemblea plenaria. Nel testo, approvato con 637 voti a favore 13 contrari e 26 astenuti, il Parlamento chiede che "le istituzioni dell'Unione si adoperino per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'Ue" e che tale procedura sia "in linea con l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e sulla base del merito".