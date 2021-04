Approccio europeo all'AI ha l'uomo al centro

BRUXELLES - "Il modello europeo per l'intelligenza artificiale ha l'uomo al centro": così Brando Benifei, capogruppo del Partito democratico all'Eurocamera ad un webinar organizzato dal Parlamento europeo in Italia sulla nuova regolamentazione sull'Ia approvata dalla Commissione.

Secondo l'eurodeputato della Lega, Alessandro Panza, "per l'Europa è necessario proteggere i propri valori, e differenziarsi dai competitori, nell'approccio all'utilizzo e alla protezione dei dati".

Gli fa eco Sabrina Pignedoli, eurodeputata del Movimento 5 Stelle che sottolinea come "l'Ue debba investire per uno sviluppo dell'Intelligenza artificiale di qualità, caratterizzato dalla fiducia e dalla sicurezza dei cittadini".

Discusse durante il webinar anche le opportunità per l'Italia. "Il nostro Paese ha dei punti forza unici, come la grande capacità di produzione di brevetti e la disponibilità di grandi talenti - spiega l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini - grazie allo stanziamento da 20 miliardi di euro per la ricerca, si aprono grandi opportunità anche per la nostra economia".

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA