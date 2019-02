Ambiente: Sala, Europa riprenda suo ruolo guida

MILANO - Lo "sguardo positivo su Milano" come "luogo di nuova speranza soprattutto per l'Europa". Partendo da questo, secondo il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala che oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della XXII Triennale "l'Europa deve riprendere in mano il proprio ruolo guida sul tema del rapporto con l'ambiente". "All'Europa tutto il mondo riconosce, magari in qualche caso a denti stretti, la leadership in questo campo: la capacità di regolamentare, di armonizzare ricerca e sostenibilità, di creare filiere produttive di eccellenza che non distruggono le risorse - ha detto Sala -. Il nuovo Parlamento europeo non potrà che puntare su questa leadership ambientale globale, se vorrà costruire una identità europea forte e riconoscibile".

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA