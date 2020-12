Ambiente: Lombardia, Ue finanzia riciclo innovativo materiali

BRUXELLES - Trattare i fanghi di depurazione delle acque reflue e gli pneumatici fuori uso (pfu) per creare nuovi materiali per l'industria. In Lombardia sarà possibile grazie a due nuovi progetti co-finanziati dal bilancio Ue nel quadro del programma LIFE, dedicato ad ambiente, natura e clima. Così, Life freedom a Cassano d'Adda e Life tire2tirecycle a Milano riceveranno circa la metà del budget necessario direttamente dal bilancio Ue. Il primo team si occuperà di recuperare rifiuti solidi dai fanghi di depurazione e produrre materie prime secondarie come quelle per i biocarburanti, usando la tecnologia di liquefazione idrotermale, presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane a Cassano d'Adda. Il team del secondo progetto recupererà pneumatici usati a Milano presso l'impianto di Elsy, specializzato in soluzioni energetiche avanzate e batterie, e successivamente riutilizzerà gli scarti presso il produttore di pneumatici Goodyear in Germania in modo da ridurre sprechi, emissioni e dispendio di energia.

Ultimo aggiornamento: 20 Novembre, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA