Ambiente: Dus (Pd), lotta su clima non dimentichi tema sociale

BRUXELLES - "Non si possono affrontare i temi ambientali senza tenere conto del contesto sociale". È l'appello lanciato oggi durante la riunione della commissione Ambiente (Enve) del Comitato europeo delle Regioni (CdR) da Marco Dus (Pd), consigliere comunale di Vittorio Veneto. "Questa mattina è stato approvato un progetto di parere molto ambizioso sul contrasto ai cambiamenti climatici" spiega Dus. "Durante il dibattito ho voluto mettere in luce che la transizione ambientale non deve ricadere solo sulle fasce più deboli - continua Dus - Ad esempio, con il blocco delle auto più inquinanti nelle nostre città, a essere coinvolti sono veicoli che molto spesso appartengono a persone che non possono permettersi di cambiare vettura".

"Mi ha fatto molto piacere che la Commissione Ue abbia sottolineato questo aspetto sociale durante il dibattito odierno" conclude il membro del CdR, che precisa: "il mio non è un discorso anti-ambientalista, ma la transizione va accompagnata, prevedendo ad esempio incentivi economici per le persone più in difficoltà".

Dus farà parte della delegazione del CdR che a dicembre prenderà parte alla 24/ma Conferenza sul clima dell'Onu (Cop24), a Katowice (Polonia).

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 09:12

