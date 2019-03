Ambiente: accordo Ue su Programma Life post 2020

BRUXELLES - Economia circolare, energia pulita e tutela della biodiversità saranno i temi privilegiati dei programmi Life per l'ambiente e il clima 2021-2027. E' quanto emerge dall'accordo raggiunto dalle istituzioni Ue sulle priorità di finanziamento dei futuri progetti Life, cui la Commissione Europea ha proposto di assegnare 5,5 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto all'attuale periodo finanziario 2014-2020. Ora Consiglio e Europarlamento dovranno dare il via libera all'accordo, ma gli aspetti di bilancio sono soggetti all'accordo generale sul prossimo quadro finanziario pluriennale Ue 2021-2027.

