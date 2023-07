Ambasciatore Ue in Brasile: Bruxelles sarà "flessibile" sulla controproposta del Mercosur 

BRASILIA - L'ambasciatore dell'Ue in Brasile, Ignacio Ybañez, ha affermato che l'Unione europea adotterà una posizione "flessibile" in relazione alla risposta che Brasile e Mercosur daranno alle esigenze ambientali europee per finalizzare l'accordo tra i due blocchi. "Ora attendiamo la proposta dei Paesi del Mercosur, che verrà analizzata con grande flessibilità per cercare di trovare un punto comune", ha detto il rappresentante Ue in un'intervista ad un canale della rete Bandeirantes.

Ybañez ha poi definito "molto positivo" il recente vertice Ue-Celac di Bruxelles, dove, secondo lui, c'è stato uno "slancio politico" per poter avanzare nei negoziati sull'accordo di libero scambio. "Per tutti noi è un'opportunità unica poter concludere un accordo tra due regioni che condividono valori, la nostra storia e il modo in cui ci sviluppiamo", ha aggiunto il diplomatico.