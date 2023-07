Altri aerei antincendio ai Paesi membri. All'Italia due in consegna nel 2027

BRUXELLES - La Commissione europea sta "lavorando con i Paesi membri" per "aumentare la capacità" della sua flotta di aerei di soccorso antincendio e sta "concludendo le trattative con un produttore canadese per la consegna di 12 nuovi aerei" che "saranno progressivamente operativi a partire dal 2027".

Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo Ue, indicando che i velivoli avranno la loro base operativa in sei Paesi membri: "due in Italia, due in Portogallo, due in Spagna, due in Grecia, due in Francia e due in Croazia". "Questi aerei saranno legalmente di proprietà di ciascun Paese ospitante ma saranno finanziati al 100% dalla Commissione europea, che sarà responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle operazioni Ue", ha spiegato la portavoce, aggiungendo che "i piloti saranno forniti dai Paesi ospitanti, ma l'Ue finanzierà da sé il personale".

"Gli aerei potranno essere utilizzati dai Paesi ospitanti" per operazioni nazionali "quando non siano impiegati nelle operazioni nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Ue", ha spiegato.