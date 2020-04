Alleanza Dop, è crisi senza precedenti

BRUXELLES - Crollo del fatturato fino al 90% per alcuni formaggi Dop francesi, il 57% dell’offerta di vini Dop italiani a rischio e vendite in calo del 30% per i prosciutti a indicazione di origine, azzeramento della domanda per i piccoli produttori di whisky irlandese. Sono i numeri della crisi per le Dop e Igp europee, secondo i dati raccolti presso i consorzi da OriGIn, l’alleanza mondiale dei produttori di alimenti e bevande a indicazione geografica. Si tratta di "una crisi senza precedenti – sottolineano dall’organizzazione – con i rischi sistemici che comporta per il settore delle IG europee, richiede che i politici europei adottino misure rapide e ambiziose. La mancata adeguata risposta alle sfide sopra menzionate produrrà effetti drammatici di lunga durata sull'agricoltura europea di qualità e su molte aree rurali in tutta l'Ue".



Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA