Alimenti: industria Ue chiede etichetta digitale prodotti

BRUXELLES - Dall'industria alimentare ai produttori di vini Dop, dalla grande distribuzione alle Pmi europee, 22 organizzazioni di categoria a livello Ue chiedono alla Commissione europea di guidare la trasformazione verso le etichette digitali. Una soluzione, scrivono le organizzazioni, "per comunicare in modo più efficiente e personalizzato le informazioni ai consumatori e ridurre i rifiuti di imballaggio".



Le sigle chiedono di "istituire un forum europeo per lo sviluppo di principi guida per la digitalizzazione delle informazioni sui consumatori e sui prodotti".



Ultimo aggiornamento: 13:28

