Alimentare: parte sondaggio Ue su strategia 'Farm to fork'

BRUXELLES - Durerà fino al 16 marzo la consultazione pubblica che la Commissione europea ha aperto sulla strategia 'dal campo alla tavola' (Farm to fork), attesa in primavera. La strategia conterrà "misure legislative e non legislative" per aumentare la sostenibilità della produzione agricola e alimentare, inclusi i settori della vendita al dettaglio e dell'ospitalità, promuovere consumi a diete sane e sostenibili, ridurre la perdita e lo spreco di cibo. La strategia includerà "misure per ridurre significativamente l'uso e il rischio di pesticidi chimici, nonché l'uso di fertilizzanti e antibiotici" e "azioni volte a migliorare il benessere degli animali".



Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA