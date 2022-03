Al via le trattative Bruxelles-Roma sul piano da 43 miliardi 2021-27

BRUXELLES - E' cominciato formalmente il negoziato tra Bruxelles e Roma per l'approvazione dell'accordo di partenariato per la programmazione delle politiche di coesione 2021-27. A quanto apprende l'ANSA, ieri è stata inviata dalla Commissione europea la prima lettera di osservazioni sul programma preparato dall'Italia, che vale circa 43 miliardi di fondi dal bilancio Ue in sette anni. L'Esecutivo Ue si è dato giugno come termine per esaminare e approvare tutti i piani dei Ventisette.