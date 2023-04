Al via il primo bando per le aziende che vogliono partecipare agli acquisti di gas

BRUXELLES - La Commissione europea apre il primo bando per le aziende europee interessate a unire le forze per gli acquisti congiunti di gas. Tramite il nuovo strumento AggregateEU, che si affianca alla piattaforma per gli acquisti comuni di gas, le aziende possono indicare i volumi delle proprie esigenze di acquisto di gas, che saranno poi aggregati e messi a gara sul mercato internazionale.

Finora sono 76 le imprese già registrate al meccanismo. Il primo invito a indicare i volumi di gas è aperto da oggi fino al 2 maggio e i primi accordi di acquisto sono attesi prima dell'estate.