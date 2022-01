Al via il negoziato Italia-Ue sull'accordo di partenariato

BRUXELLES - È iniziato il negoziato formale tra Italia e Commissione europea sull'accordo di partenariato per i fondi regionali 2021-27. Lo apprende ANSA da fonti vicine al dossier.

Il negoziato sul documento di riferimento per la programmazione degli interventi sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei potrà durare fino durerà tre mesi. L'invio a Bruxelles dell'accordo di partenariato era stato annunciato dal ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna il 22 dicembre scorso.

Nel documento sono indicate le linee guida per la realizzazione di investimenti per un totale di 75,6 miliardi tra risorse europee e cofinanziamento nazionale, investimenti destinati soprattutto alla transizione ecologica e digitale, alla competitivita', alla ricerca, alla salute, alla formazione del capitale umano e alla riqualificazione urbana.