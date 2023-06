Al via i negoziati tra Consiglio ed Eurocamera sul regolamento della gestione della migrazione

BRUXELLES - Domani il nuovo regolamento sulla gestione della Migrazione e l'Asilo del Patto approderanno per la prima volta al trilogo tra rappresentanti del Consiglio Ue e del Parlamento europeo. Ad annunciarlo è la presidenza svedese dell'Ue in un tweet in cui ha reso noto il calendario dei lavori del trilogo. Si tratta della prima tappa delle trattative dopo l'approvazione del mandato negoziale arrivato dai ministri dell'Interno dell'Ue a Lussemburgo.