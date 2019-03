Al Parlamento Ue i grani e vini naturali del Sud Italia

BRUXELLES - Il grano e i vini 'naturali' come mercato dal grande potenziale e ricadute positive sulla sostenibilità ambientale. Se ne è parlato all'Europarlamento con piccoli produttori provenienti soprattutto da regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Irpinia, Puglia) e funzionari della Commissione europea, in un incontro organizzato dall'eurodeputato M5S Piernicola Pedicini. I produttori hanno parlato soprattutto delle difficoltà che microimprese e produzioni uniche e di nicchia hanno con alcuni aspetti della legislazione europea e nazionale. "Le produzioni e le eccellenze del Sud Italia - ha dichiarato l'europarlamentare - hanno bisogno del supporto delle istituzioni per poter investire in un'innovazione sana, diffondere pratiche virtuose e rilanciare così le nostre innumerevoli eccellenze locali".

Ultimo aggiornamento: 11:53

