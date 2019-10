Agroalimentare: ad agosto avanzo commerciale Ue +29% su mese

BRUXELLES - Il valore mensile delle esportazioni agroalimentari dell'Ue nell'agosto 2019 ha continuato a crescere rispetto al livello di agosto 2018, raggiungendo i 12,07 miliardi di euro, il 5,6% in più rispetto all'anno precedente. Le importazioni sono leggermente diminuite (-0,2% rispetto ad agosto 2018). Di conseguenza, il surplus sul mese del commercio agroalimentare ha raggiunto i 2,93 miliardi di euro, un aumento del 29% per questo mese. Gli aumenti più alti dei valori delle esportazioni mensili sono stati registrati per Cina (+33%), Stati Uniti (+10%) e Giappone (+12%).



Ultimo aggiornamento: 25 Ottobre, 08:53

