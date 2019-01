Agroalimentare, 150 aziende italiane sbarcano ad Amsterdam

BRUXELLES - Saranno centocinquanta le aziende dell'agroalimentare italiano che debutteranno con circa mille nuovi prodotti sul mercato olandese dal 7 al 9 gennaio al Bellavita Expo Amsterdam. L'evento organizzato dal gruppo Vpe - Verona Parma Exhibitions si terrà per il quarto anno consecutivo nell'ambito di Horecava, che dagli anni cinquanta è uno dei più grandi appuntamenti fieristici dei Paesi Bassi. Il mercato agroalimentare olandese è caratterizzato da una forte domanda di prodotti innovativi bio e sostenibili e le esportazioni agroalimentari italiane sono in crescita, con un aumento del 5,32% nei primi nove mesi del 2018 per un valore di 911 milioni di euro. Il programma di Bellavita Expo Amsterdam prevede seminari sulla dieta mediterranea, eventi per la promozione della cucina regionale, dei vini e dell'olio extravergine di qualità, nonché seminari sulla tutela dei prodotti a denominazione protetta e sul contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.

Ultimo aggiornamento: 12:10

