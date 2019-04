Agricoltura: via al patto Regioni italiane-Bei da 400mln

BRUXELLES - A due anni dalla sua presentazione ufficiale al Vinitaly 2017 è partita la piattaforma multi-regionale italiana di garanzia per le Pmi dell'agroalimentare, unica nel suo genere in Europa. E' quanto apprende l'ANSA da fonti della Bei. Per la prima volta nell'Ue, la Banca europea degli investimenti e il Fondo europeo degli investimenti (Gruppo Bei), otto regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia), che impegnano fondi dei programmi di sviluppo rurale, e sette banche (Credem, Creval, Banca Cambiano 1884, Banca popolare pugliese, Banca popolare di Puglia e Basilicata, Montepaschi Siena e Iccrea) contribuiranno a un fondo per complessivi 400 milioni che promette di mobilitarne 900 in investimenti destinati a imprenditori agricoli e pmi agroalimentari impegnate nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli.

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA