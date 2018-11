Agricoltura: redditi Ue alti, Lombardia tra regioni più ricche

BRUXELLES - Danimarca, Lombardia, Champagne-Ardenne e nord-ovest della Germania sono le regioni europee con le aziende agricole dal reddito più alto per unità di lavoro. Sono alcuni dei risultati dell'analisi sull'economia delle aziende agricole che la Commissione europea ha realizzato su dati Rica (la rete di informazione contabile agricola).

La Lombardia si segnala come la regione con le aziende dal più alto reddito in Europa calcolato per unità di lavoro familiare. Secondo il rapporto, dopo una battuta d'arresto nel 2013, il reddito agricolo in Europa ha ripreso a crescere nel 2014 consolidandosi nel 2015. Una performance dovuta all'aumento del valore della produzione agricola, in gran parte legato all'incremento della produzione nelle colture (+4% per azienda nell'Ue a 28), che ha compensato il calo della produzione in allevamento (-2% per azienda). Gli aiuti diretti agli agricoltori rappresentano in media il 30% del valore aggiunto netto per azienda, con quote più alte in Slovenia (71%), mentre la dipendenza dai sussidi è la più bassa in Olanda (circa 11%) e Italia (circa 16%).

