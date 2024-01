Agricoltori belgi "pronti" al blocco totale di Bruxelles

BRUXELLES - La Federazione dei giovani agricoltori del Belgio (Fja) minaccia il blocco totale di Bruxelles "nei prossimi giorni", dicendosi "determinata" a intensificare le manifestazioni e non escludendo il blocco dei centri di grande distribuzione. Lo riportano i media nazionali. La Federazione non ha ancora annunciato una data per l'inizio del blocco totale della capitale, ma indica che "potrebbe avvenire già mercoledì o giovedì". Nei giorni scorsi gli agricoltori belgi avevano già manifestato la volontà di mobilitarsi con i trattori a Bruxelles giovedì 1° febbraio, in concomitanza con il vertice straordinario dei leader Ue.

A Parigi i blocchi sono cominciati attorno alle 14. È bloccata da trattori la A13 dalla Normandia, così come la A4 che arriva dall'est. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato con urgenza un Consiglio dei ministri per fare il punto della situazione. Sul terreno sono schierati 15mila fra poliziotti e gendarmi per evitare il blocco di aeroporti e mercati generali.

Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Gérald Darmanin l'obiettivo indicato dal presidente è quello di "non intervenire" nei punti nevralgici contro gli agricoltori ma limitarsi a "mettere in sicurezza" i siti.