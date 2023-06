Adottato il nuovo pacchetto sanzioni contro la Russia, aggiunte 87 entità 

BRUXELLES - Il Consiglio Ue ha aggiunto altre 87 entità all'elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella guerra all'Ucraina. E' quanto emerge nell'annuncio ufficiale dell'Ue sull'adozione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni, volto a rafforzare le misure già decise e reprimere la loro elusione. L'elenco comprende quattro entità iraniane che fabbricano droni e li forniscono alla Russia, altre entità di paesi terzi coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali e alcune entità russe coinvolte nello sviluppo, produzione e fornitura di componenti elettronici per le forze armate russe.

Contro la campagna di manipolazione dei media viene estesa la sospensione delle licenze di trasmissione ad altri cinque media: Rt Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook e Katehon. In considerazione del forte aumento delle pratiche ingannevoli da parte delle navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi, viene vietato l'accesso ai porti dell'Ue e vengono bloccate navi che effettuano trasferimenti da nave a nave, se le autorità competenti hanno ragionevole motivo di sospettare che stia violando il divieto di importare greggio e prodotti petroliferi russi per via marittima nell'Ue o stia trasportando petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati al di sopra del prezzo massimo concordato coalizione sul price cap.