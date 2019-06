Adepp-Fei, sprint informazioni su finanziamenti Ue

ROMA - Maggiori chance per i professionisti iscritti alle Casse pensionistiche italiane di accedere alle sovvenzioni comunitarie, per incentivare l'attività lavorativa: l'Adepp, l'Associazione degli Enti di previdenza privati, e il Fei, Fondo europeo per gli investimenti, hanno firmato, infatti, un memorandum che ha come obiettivo rafforzare e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di finanziamenti per i professionisti. "Le parti si impegnano da una parte ad approfondire alcuni temi di interesse comune attraverso anche tavole rotonde e workshop, da organizzare congiuntamente, e dall'altra ad individuare collaborazioni strategiche su investimenti in private equity, venture capital e private debt A, con particolare attenzione al finanziamento delle Pmi, attraverso l'investimento in fondi dedicati", recita una nota dell'Associazione guidata da Alberto Oliveti. Il Fei, si sottolinea, è una delle principali istituzioni europee, nato nel 1994 proprio con l'obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese in particolare per imprese nuove e innovative.

Ultimo aggiornamento: 11:05

