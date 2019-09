Acque, fasi finali per nuove regole Ue su potabile e riuso

BRUXELLES - Nelle prossime settimane Europarlamento e Consiglio potranno iniziare il negoziato sulla nuova direttiva acque potabili e sulle nuove regole per il riuso dell'acqua in agricoltura a livello Ue. Lo ha deciso la Commissione ambiente dell'Europarlamento, che con due voti distinti oggi ha dato il via libera al mandato negoziale per i relatori dei due provvedimenti, Christophe Hansen (Ppe, Lussemburgo) e Simona Bonafè (S&D, Italia). La presidenza finlandese inizierà i triloghi (cioè i negoziati tra le tre istituzioni Ue) per trovare un compromesso sulle proposte legislative della Commissione europea.

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre, 14:49

