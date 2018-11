Acqua: Gardini (FI), voto del Pe è occasione persa sui Pfas

BRUXELLES - "Un'occasione persa". Così l'eurodeputata di Forza Italia Elisabetta Gardini, dopo il voto in Europarlamento sulla direttiva acque potabili. "Fin dall'inizio - dichiara in una nota Gardini - abbiamo sostenuto la causa delle mamme No Pfas, che nei mesi scorsi ho personalmente incontrato al Parlamento europeo come tanti altri colleghi italiani di varie famiglie politiche, ma purtroppo per il momento non ce l'abbiamo fatta, e sono prevalse logiche diverse, che non tengono conto degli effetti negativi sulle persone delle sostanze perfluoroalchiliche presenti nelle falde acquifere".

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 17:29

