Accordo da 200mln Bei-Comune di Milano su investimenti verdi

BRUXELLES - Banca europea degli investimenti e Comune di Milano hanno concordato un prestito quadro da 200 milioni di euro per investimenti in efficienza energetica e rinnovabili, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti e vivibilità degli spazi urbani. È la prima operazione della banca dell'Ue a sostegno di un Comune italiano che beneficia delle misure eccezionali introdotte per affrontare la crisi Covid-19. La prima tranche del prestito è da 100 milioni di euro ed è già stata firmata.

La Bei finanzierà un programma di investimenti incluso nel programma triennale di lavori pubblici del Comune 2020-2022 nell'ambito del suo Piano per la qualità dell'aria e il clima. Nello specifico, i progetti comprenderanno la riqualificazione degli edifici pubblici e, in particolare, misure di efficienza energetica e energie rinnovabili; infrastrutture sociali e mobilità urbana sostenibile; gestione dei rifiuti solidi; centri di riciclaggio e spazi pubblici aperti in città. Questa operazione porta a 1,4 miliardi di euro il sostegno della Bei al sistema infrastrutturale milanese, anche per le imprese dei settori dei trasporti e dell'acqua.

Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 23:40

