A Leonardo 4 children medaglia del presidente della Repubblica

BRUXELLES - Una sala al gran completo gremita da oltre 500 persone e la raccolta di circa 8mila euro che saranno devoluti al progetto dell'Unicef per i bambini nei campi profughi in Giordania: sono questi i numeri che hanno decreto il successo della manifestazione-concerto organizzata al Bozar di Bruxelles per premiare i vincitori di 'Leonardo 4 children', il concorso ideato in occasione dei 500 anni della morte del genio toscano e dei 30 della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia.

Divisi in fasce d'età, i ragazzi dovevano interpretare attraverso disegni, musica e scienza le favole di Leonardo da Vinci, riscoprendo così alcune fra le sue opere meno conosciute. Hanno partecipato circa 700 ragazzi da tutta Europa e molti italiani hanno portato a casa la vittoria nella loro categoria. L'evento, primo di una serie che toccherà Firenze (30 novembre) Milano (14 dicembre) e Roma (15 dicembre), "è stato un grande successo in pieno spirito europeo. Erano presenti quasi tutte le nazionalità dell'Ue", ha sottolineato Alessandro Carano, presidente della fondazione 'Carano 4 children' promotrice del progetto. L'iniziativa è stata premiata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il conferimento di un'apposita medaglia. I fondi destinati alla beneficenza sono stati raccolti anche con la vendita del libro, edito da Giunti, dove sono state raccolte le favole di Leonardo e le opere dei vincitori.

L'evento di Bruxelles è stato patrocinato dalla Regione Toscana. "Quest'anno abbiamo organizzato una serie di eventi per l'anniversario vinciano, in collaborazione anche con la regione francese della Loira, e ci fa piacere aver supportato la serata di Bruxelles", ha spiegato l'assessore regionale al turismo, Stefano Ciuoffo, presente al Bozar.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre, 14:18

