A Ceuta trovato un migrante morto, il secondo in una settimana

MADRID - Le autorità spagnole hanno recuperato nel pomeriggio il cadavere di un giovane, probabilmente un migrante, trovato in riva al mare a Ceuta: lo riporta l'agenzia di stampa Efe. Secondo i primi rilevamenti della polizia, il ragazzo potrebbe esser morto annegato poco tempo prima, nel tentativo di raggiungere l'enclave iberica in Nordafrica a nuoto.

Si tratta del secondo migrante trovato senza vita a Ceuta nel giro di pochi giorni: mercoledì, infatti, era stato avvistato in mare un primo cadavere, in questo caso in avanzato stato di decomposizione.