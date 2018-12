A Bari short master in comunicazione turistica grazie a fondi Ue

BARI - Si terrà all'Università di Bari il primo short master in Puglia in 'Management della comunicazione turistico culturale'. Si tratta, informa una nota del Teatro pubblico pugliese (Tpp), di un corso promosso da Uniba e sostenuto dal Tpp nell'ambito del Progetto 'I-ARCHEO.S', finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 'Interreg V-A Italy-Croatia'. Il corso di studi si terrà in collaborazione con il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, la sezione Turismo di Confindustria Bari-BAT, ConfGuide Bari-BAT e Arti Puglia. Al corso, al quale è già possibile iscriversi, possono accedere i laureati con ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza in materia di turismo, tra cui guide turistiche abilitate, tour operator, soci di associazioni di promozione turistica attive.

Lo short master non si svolgerà solo a Bari, ma sarà itinerante in varie sedi nei comuni di Mola di Bari, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Polignano a Mare e Putignano coinvolti dal progetto 'I-Archeo.S'. Lo short master comincerà a gennaio con l'obiettivo di rafforzare le competenze di story-telling nella comunicazione turistico-culturale dei promotori turistici, con un percorso formativo di 30 ore - dieci incontri da tre ore, ogni lunedì dal 14 gennaio al 30 marzo. I migliori tra i partecipanti saranno selezionati per uno stage formativo in occasione dell'educational per tour operator internazionali, dal 28 febbraio al 5 marzo 2019, organizzato dal Tpp con il progetto 'I-Archeo.S'.

