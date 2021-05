70% europei vuole abolire le monete da 1 e 2 centesimi

BRUXELLES - Per la maggior parte degli europei le monete da 1 e da 2 centesimi andrebbero abolite. E' quanto emerge da una consultazione pubblica effettuata dalla Commissione Ue nell'ambito della valutazione d'impatto sulla eventuale decisione di arrotondare i prezzi.

Secondo il 71% degli intervistati andrebbero introdotte regole per arrotondare i prezzi ai 5 centesimi più vicini. E per il 70% non solo andrebbero aboliti gli 1 e 2 centesimi, ma non bisognerebbe nemmeno lasciare la scelta di usarli su base volontaria.

Il 72% infatti è convinto che le monetine da 1 e 2 centesimi siano completamente inutili. La Commissione utilizzerà l'indagine per valutare una eventuale proposta di interromperne l'utilizzo

Ultimo aggiornamento: 14:40

