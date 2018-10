Xylella: Fitto-De Castro, appello a governo e Regione Puglia

BRUXELLES - "Sono passati ormai più di quattro mesi dal nostro incontro a Bruxelles con il Commissario Ue, Andriukaitis, e tre mesi dal nostro giro di incontri istituzionali e con le organizzazione di categoria, culminato con la presentazione delle nostra proposta lo scorso luglio presso la Provincia di Lecce, ma ancora ad oggi non abbiamo notizie di un piano per contrastare l'emergenza Xylella, nonostante le rassicurazioni del ministro Centinaio e del presidente Emiliano". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli europarlamentari pugliesi Raffaele Fitto (NcI) e Paolo De Castro (Pd).

"Nell'incontro in Prefettura, lo scorso luglio, a Lecce vi era stato l'impegno da parte del ministro per le Politiche Agricole e del presidente della Regione Puglia, anche sulla base del nostro lavoro fatto qui a Bruxelles, di accelerare ed arrivare ad una soluzione per gli olivicoltori salentini, ma allo stato attuale ad andare a velocità elevata è sola la diffusione del batterio nel territorio pugliese - prosegue la nota -. Da parte nostra continueremo a garantire il massimo impegno e la massima collaborazione. Noi non siamo affezionati alla nostra proposta, che tuttavia riteniamo sia l'unica praticabile in tempi brevi e con risorse adeguate, ma chiediamo che si passe dalle parole ai fatti con un'iniziativa concreta: gli agricoltori pugliesi hanno voglia di ricominciare".

