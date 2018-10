Sisma: ok Ue a 900 mln aiuti agricoltura a 4 regioni Italia

BRUXELLES - La Commissione europea "non solleva obiezioni" alla concessione, da parte del Ministero per le politiche alimentari agricole e forestali, di un aiuto pari a 900 milioni di euro a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi sismici che hanno subito calamità naturali, verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Il contributo si concluderà il 30 aprile 2024. Il nulla osta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue, prevede che l'aiuto venga erogato sotto forma di sovvenzione diretta, coprendo il 100% delle spese. Si tratta, precisa la decisione, di sostenere investimenti in attivi materiali o immateriali nelle imprese agricole connessi alla produzione primaria.

Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 15:36

