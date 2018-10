Manovra: Tajani, unanime giudizio negativo in Italia e fuori

BRUXELLES - "Il giudizio sulla manovra italiana è unanimemente negativo, in Italia e fuori. Soltanto le forze di governo ritengono che sia una manovra a favore della crescita": così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti in arrivo per il vertice dei leader Ue. "Ho espresso più volte il mio parere" sulla manovra e "il mio giudizio rimane negativo", ha aggiunto Tajani, precisando che il tema "non è in agenda" per l'incontro di oggi a Bruxelles.

