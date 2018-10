Manovra: Centeno, nostro compito è rispettare regole

BRUXELLES - "Il nostro lavoro è produrre dei piani di bilancio che rispettino le regole, rafforzino la nostra moneta e facciano proseguire l'umore positivo della zona euro": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno entrando al vertice europeo. "L'Italia non è in agenda oggi e a ragione, perché non sta ai leader valutare i piani di bilancio, lo fa la Commissione e poi a suo tempo lo farà l'Eurogruppo". Centeno ha ricordato che "abbiamo procedure e regole che ci siamo impegnati a seguire".

Ultimo aggiornamento: 09:04

