Lombardia: Fontana incontra commissario trasporti UE Bulc

MILANO - Con Violeta Bulc, commissario europeo per i Trasporti, "si è parlato dei fondi che verranno messi a disposizione nella prossima programmazione per i trasporti e per le infrastrutture: è stata un'esposizione molto interessante perché ci sono sicuramente molte opportunità e quindi i nostri uffici presenteranno i progetti perché non possiamo farci scappare questa occasione". Lo ha spiegato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro avuto questa mattina con Bulc. Le cifre destinate alla Lombardia non sono ancora chiare: "Si parla di circa 300 miliardi di euro in tutta l'Unione europea, però è chiaro che sul territorio non si sanno ancora le cifre", ha chiarito Fontana. In ogni caso, per il governatore i futuri finanziamenti dovranno essere destinati "a tanti interventi in più zone, per esempio una opportunità che ci ha dato è anche quella relativa ai ponti, per cui ci sono risorse specifiche". "É chiaro che sarà necessaria anche la collaborazione del governo, perché il più delle volte sono ponti di competenza statale o di Anas o di Province: cercheremo di fare sponda con il governo su questi argomenti perché sono cose che riguardano direttamente la Lombardia", ha concluso Fontana.

Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 15:32

